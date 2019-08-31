Новый Пелевин: искусство чотких* иллюзий

Весь этот сон разума вертится именно вокруг Разума, того самого древнего бога, заместившего в нашем сознании всех прочих, и еще химер – «ноофресок», ментальных конструктов, которые одни люди внушают другим. Третья мировая – это и есть война химер, идеологий, которые Россия и Америка навязывают друг другу в ноосфере. Вся зашкаливающая политкорректность, гендерные и прочие заморочки современных США – это высокоточные удары российских медиумов, подрывающие некогда великую страну. Но и американцы не лыком шиты...

Наконец, в короткой новелле «Столыпин» российские олигархи (герои прошлогоднего романа Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи») развлекаются, перенося «столыпин», вагон с зэками, на свои роскошные яхты. Воспроизводя иллюзию движения «столыпина» по рельсам в сибирские морозы, олигархи спускаются в них под видом зэков же. А потом возвращаются на палубу – и на контрасте с ужасом испытывают огромное удовольствие.

Пятьдесят оттенков химеры

Невооруженным глазом видно, что у этих трех новелл (как и у всех текстов Пелевина, к слову говоря) есть общий знаменатель – иллюзии и борьба с ними. «Столыпин» – при всех стилистических отличиях – перекликается тут с «Иакинфом». Насаждение иллюзии там и там абсолютно – и отражает практики, которые мы наблюдаем каждый день.

«Иакинф», если разобраться, – история сродни «Пятидесяти оттенкам серого». Это раньше людей тащили силком и приносили в жертву чоткому пацану, будь то древний бог, ищущий удовольствий богач или очередной правитель, для которого цель всегда оправдывает средства. Сегодня технологии изменились. Сегодня чоткий пацан на верху социально-божественной пирамиды тщательно внушает жертве, что стать жертвой – самое то, кайф неимоверный, предел желаний. И если человек привык служить иллюзиям, как четверка героев «Иакинфа» («говорящая голова» из ток-шоу, банковский брокер, социальный философ и замерщик из строительной компании, обманывающей клиентов), он сам на иллюзии, скорее всего, купится: привычка убеждать себя, что ложь есть правда, въедается в душу. Купится – и пойдет прямиком в пасть богу/богачу/царю добровольно, в точности как героиня «Пятидесяти оттенков серого» соглашается, чтобы ею попользовались по полной БДСМ-программе.