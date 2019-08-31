Галерея: журналистку Аннели Аммас проводили в последний путь

Аннели Аммас (в дев. Кюлаотс) родилась 29 марта 1962 года в Тарту. В 1985 году окончила факультет журналистики Тартуского университета.

В 1989 году вместе с мужем Андресом Аммасом и Арне Веске основала газету Lääne Elu.

C 1996 до 2008 года Аммас работала в газете Eesti Päevaleht, а с 2011 - в редакции расследований Postimees.