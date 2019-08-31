Галерея: смотрите, как отпраздновали в Тори 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии

Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии — тем самым завершился процесс восстановления независимости Эстонии. В Мемориальной церкви в Тори прошло богослужение в честь успехов эстонской дипломатии, пишет Pärnu Postimees.
В благодарственном богослужении участвовали оркестр дружины Пярнумаа Saxon и ансамбль Пярнуского союза эстонских военных. После богослужения к конному памятнику, символизирующему победу добра над злом, были возложены венки победы.
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