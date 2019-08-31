По всей Британии в эти выходные проходят демонстрации протеста против решения Бориса Джонсона приостановить на пять недель работу парламента в преддверии выхода страны из Евросоюза.

Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Лондона, Манчестера, Лидса, Йорка и Белфаста.

В Лондоне люди полностью заполонили улицу Уайтхолл, рядом с резиденцией премьер-министра, скандируя: "Борис Джонсон, как тебе не стыдно!"

После протестов у резиденции премьер-министра и у здания парламента демонстранты направились к Букингемскому дворцу, сообщает с места событий наш корреспондент Бен Тавенер.

Некоторые из них недовольны тем, что королева дала свое официальное согласие на приостановку работы парламента, о которой ее попросил премьер.

Полицейские фургоны загородили позолоченные ворота дворца, однако демонстранты, знающие, что им не позволят устроить протест на частной территории королевского дворца, вскоре двинулись дальше.

У Букингемского дворца, тем не менее, остались усиленные наряды полиции - на случай, если демонстранты вдруг поменяют свои планы.

Небольшая группка их противников также прибыла в район Вестминстера, чтобы выразить свою поддержку премьеру.

Объявленное в минувшую среду решение Джонсона приостановить заседания парламента вызвало резкую реакцию со стороны ряда депутатов, даже из его собственной, консервативной, партии, и тех, кто не хочет "жесткого Брекзита", то есть выхода Британии из Евросоюза без соглашения.

Критики премьера убеждены в том, что сделал он это, чтобы не допустить дальнейших дебатов и голосования по поводу условий Брекзита.

Приостановка работы парламента перед ежегодной речью королевы формально законна и не означает, что парламент распущен, как это происходит на пороге всеобщих выборов.

Если решение - уже одобренное королевой Елизаветой - не будет отменено, то тогда парламент будет закрыт на 23 рабочих дня и после возвращения к работе у парламентариев останется совсем немного времени до 31 октября - срока, когда Британия должна выйти из ЕС.

Протесты идут в субботу в более чем 30 городах Британии, включая Эдинбург, Кембридж, Эксетер, Ноттингем, Манчестер и Бирмингем.

В Оксфорде толпа протестующих собралась у стен одного из старейших колледжей Оксфордского университета, Баллиол-колледжа, где учился Джонсон.

Кампания "Остановить путч!" организована активистами инициативной группы "Другая Европа возможна", выступающей против Брекзита.

По их словам, протесты также планируется провести в Амстердаме, Берлине и Риге.

"Речь идет о защите нашей демократии. У нас премьер-министр, которого мы не выбирали, который взял и прекратил работу избранных представителей, которые обязаны проконтролировать исход самого серьезного потрясения с момента окончания Второй мировой войны", - заявил журналист газеты Guardian и гражданский активист Оуэн Джонс.

"На мой взгляд сегодня на улицы должны выйти и те, кто голосовал (на референдуме 2016 года) за то, чтобы остаться, и те, кто голосовал за выход. Никто не голосовал за жесткий Брекзит, - сказал Джонс.

Министр финансов Саджид Давид в интервью Радио-4 Би-би-си встал на защиту решения Джонсона.

"В это время года совершенно нормально, что парламент не работает. Совершенно корректно и нормально - приостановить его работу, заявил глава британского минфина. - Совершенно правильно, что премьер-министр и его правительство получат шанс установить свою собственную повестку".

В то же время петицию против решения приостановить работу парламента уже подписали более 1 млн человек.