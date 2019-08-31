Юри Луйк: российские войска в других республиках были плацдармом агрессии

"Где-то оценочно 40-50 тысяч, то есть это моряки, ВМФ, и в Таллинне и в Палдиски, затем у нас было ПВО, были пограничники - они с одной стороны проходили по линии КГБ, а с другой - по военной, морские пограничники, летчики, спецназ, мотострелковая дивизия", - перечисляет Райво Варе, государственный министр (1990-1992).

Возглавлявший в те годы МИД Эстонии Юри Луйк обращает внимание на то, что для тех бывших союзных республик, в которых российские военные контингенты остались, их присутствие обернулось впоследствии очень большими проблемами.