Во Франции двое мужчин напали на прохожих: один погибший, девять пострадавших

Сегодня 19-летний молодой человек был убит во время нападения близ Лиона, Франция, еще девять человек получили ранения, трое из них серьезно пострадали, передает Postimees со ссылкой на местные власти.
Кровопролитие было совершено в городе Виллербанн на юге-востоке Франции двумя мужчинами, один из которых был вооружен ножом, а другой - шампуром, сообщил чиновник, не раскрывая мотивов нападения.
Инцидент произошел в полшестого вечера. По данным СМИ, один из мужчин арестован, а другого разыскивает полиция.
Нападение произошло возле станции метро. Об инциденте была проинформирована контртеррористическая служба прокуратуры.
В мае прошлого года перед пекарней в центре Лиона взорвалась посылочная бомба, пострадали 14 человек. В организации взрыва в Лионе признался 24-летний алжирец, которого задержали спустя три дня.
Третий по величине город Франции до сих пор оставался нетронутым волной террористических атак, в результате которых с 2015 года погиб 251 человек.