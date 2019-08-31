Во Франции двое мужчин напали на прохожих: один погибший, девять пострадавших

Кровопролитие было совершено в городе Виллербанн на юге-востоке Франции двумя мужчинами, один из которых был вооружен ножом, а другой - шампуром, сообщил чиновник, не раскрывая мотивов нападения.

Инцидент произошел в полшестого вечера. По данным СМИ, один из мужчин арестован, а другого разыскивает полиция.

Нападение произошло возле станции метро. Об инциденте была проинформирована контртеррористическая служба прокуратуры.

В мае прошлого года перед пекарней в центре Лиона взорвалась посылочная бомба, пострадали 14 человек. В организации взрыва в Лионе признался 24-летний алжирец, которого задержали спустя три дня.