Завтра в Эстонии вывесят государственные флаги

Государственные флаги вывешивают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Все домохозяйства, предприятия и организации также могут вывесить государственные флаги, чтобы поприветствовать школьников. Флаги поднимают не позднее восьми утра и спускают на закате. Вывешенный в темное время суток флаг должен подсвечиваться.