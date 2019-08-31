Сб, 31.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Завтра в Эстонии вывесят государственные флаги

Флаг Эстонии.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Первого сентября в честь Дня знаний в Эстонии вывесят государственные флаги.

Государственные флаги вывешивают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Все домохозяйства, предприятия и организации также могут вывесить государственные флаги, чтобы поприветствовать школьников. Флаги поднимают не позднее восьми утра и спускают на закате. Вывешенный в темное время суток флаг должен подсвечиваться.

По традиции, 1 сентября начинается учебный год. В День знаний особое внимание уделяют школьникам и учителям.

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