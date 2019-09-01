За час произошло два тяжелых ДТП: водители скрылись и бросили пострадавших

В субботу, 31 августа, в промежуток между 19.30 и 20.00 в Тарту возле Яама, 175 передвигающаяся по велосипедно-пешеходной дорожке женщина на взятом напрокат велосипеде сбила восьмилетнего мальчика на самокате. Ребенок упал, велосипедистка скрылась с места происшествия. Мальчик был доставлен в Клинику Тартуского университета. Личность велосипедистки устанавливается.

В тот же день в промежуток между 20.00 и 20.30 в Ида-Вирумаа в Силламяэ возле бульвара Виру, 27 неизвестный водитель автомобиля столкнулся с ехавшей на велосипеде 19-летней девушкой. Она была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.