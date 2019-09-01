За час произошло два тяжелых ДТП: водители скрылись и бросили пострадавших

Вчера около восьми часов вечера в Тарту и в Силламяэ произошли похожие ДТП: водители с места происшествия скрылись, а пострадавшие оказались в больнице.
В субботу, 31 августа, в промежуток между 19.30 и 20.00 в Тарту возле Яама, 175 передвигающаяся по велосипедно-пешеходной дорожке женщина на взятом напрокат велосипеде сбила восьмилетнего мальчика на самокате. Ребенок упал, велосипедистка скрылась с места происшествия. Мальчик был доставлен в Клинику Тартуского университета. Личность велосипедистки устанавливается.
В тот же день в промежуток между 20.00 и 20.30 в Ида-Вирумаа в Силламяэ возле бульвара Виру, 27 неизвестный водитель автомобиля столкнулся с ехавшей на велосипеде 19-летней девушкой. Она была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Департамент полиции и погранохраны также сообщает, что за прошедшие сутки стражам правопорядка было задержано 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Всего на дорогах Эстонии в субботу произошло девять ДТП, в которых пострадали люди.