Видео: на Тоомпеа вывод российских войск отметили фейерверком

Вчера, 31 августа, исполнилось 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии. В 21.10 Министерство иностранных дел отметило это событие фейерверком в таллиннском Губернаторском саду. Именно там 25 лет назад таким же образом отмечали вывод войск.

«Подписанные 26 июля 1994 года июльские соглашения, в соответствии с которыми российские войска к 31 августа покинули территорию Эстонии, стали для восстановившей независимость Эстонии первым крупным дипломатическим достижением в сотрудничестве с нашими союзниками на западе, - сказал министр Урмас Рейнсалу. - В то же время, переговоры стали для Эстонии и серьезным испытанием».