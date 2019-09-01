День знаний: в Кохтла-Ярве откроют новую госгимназию, а в Нарве провозгласят школьный мир

Отремонтированная школа в Азери. ФОТО: Ain Liiva

По словам министра Майлис Репс, она очень рада, что у нас появляется все больше школ с современной учебной средой. "Теперь и школьники Азери смогут учиться, а учителя преподавать в гораздо лучших условиях, - сказала министр. - Современное школьное здание - это одно из условий для получения качественного образования".

В новом учебном году работу в современных условиях начнут основные школы в Азери, Йыгева, Пайде, Юуру, Вильянди, Табивере, Пылва и Тарту. Всего государство поддержало обновление инфраструктуры в 34-х основных школах.

Говоря о гимназии Кохтла-Ярве, министр отметила, что открытие новой школы - это событие как культурное, так и образовательное, и не только местного, а государственного значения. “Мы уже несколько столетий считаем образование самой важной сферой, и верим в то, что в образовании кроется ключ к успеху и счастью, - сказала министр Майлис Репс. - Государственную гимназию Кохтла-Ярве отличает особая цель стать центром для развития жизни всего региона. Мне очень приятно, что в школе будут работать учителя со всей страны, а ученики принимали активное участие уже на этапе создания школы”.

В новой Кохтла-Ярвеской гимназии будет 300 учебных мест. Детям, родным языком которых является русский язык, будет предложена возможность для углубленного изучения эстонского языка. Также предлагаются курсы инженерии, цифровых систем, реальных и естественных наук, постановочного искусства и сферы коммуникаций. Она станет шестнадцатой государственной гимназией в Эстонии.

Школа без травли

Школьный мир, по словам министра Майлис Репс, это одна из тем, которым в новом учебном году будет уделено особое внимание. “Каждый год, объявляя школьный мир, мы подтверждаем данное обещание - мы будем заботиться друг о друге и беречь друг друга. Школа должна быть местом с дружественной и поддерживающей атмосферой, и в ней не должно быть места для травли и насилия. Я очень хочу, чтобы новый учебный год на самом деле был бы посвящен воцарению школьного мира”, - сказала министр и призвала всех замечать и препятствовать проявлениям школьной травли.

Церемония провозглашения школьного мира - это ежегодное напоминание о том, что над созданием приятной и безопасной атмосферы в школе нужно работать круглый год. По инициативе Союза защиты детей школьный мир заключается уже 20 лет.