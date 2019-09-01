В американской Одессе кровавое побоище: пятеро погибли, 21 человек ранен

В городе Одесса, штат Техас, мужчина в возрасте 30 лет открыл огонь по случайным людям и в итоге был застрелен полицейскими вчера, 31 августа. В результате стрельбы убиты пять человек и не менее 21 ранены, сообщает американская полиция.
Полиция остановила подозреваемого на дороге между городами Мидлэнд и Одесса. Он выстрелил в полицейского, после чего захватил почтовый фургон, доехал до торгового центра в Одессе и там открыл огонь по прохожим.
Затем он не справился с управлением автомобилем, врезался в другой автомобиль на парковке возле кинотеатра, оказал сопротивление полиции и в итоге был застрелен.
По официальной информации в результате инцидента погибли пять человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Среди них по крайней мере трое полицейских.
Стрельба в Одессе произошла лишь за день до того, как целый ряд законодательных мер по ограничению свободным владением оружием должны были вступить в силу в штате Техас.