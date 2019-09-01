Новый глава Baltika: начальники в Эстонии считают, что они пупы земли

За свою 20-летнюю карьеру Лейрер успела поработать в семи странах: в Эстонии, Дании, США, России, Китае, Австрии и Индии. На вопрос, что хорошем и плохого в бизнес-культуре Эстонии, она отметила экспорт и руководство.

«Плохо то, что в эстонском деловом мире мало стратегического мышления. Слишком много старого социалистического мышления. В том числе того, что начальники предприятий считают себя пупом мира. Такого за границей я не видела. Всего есть различия, но такого там меньше», - сказала она.

По словам Лейрер, в Эстонии мало руководства, сосредоточенного на команде. «Сосредоточенного на статусе руководства, что я не поддерживаю и что, по моей оценке, разрушает предприятия, много и оно преобладает на крупных предприятиях. За этим печально наблюдать. Но радостно последние десять лет наблюдать за развитием. Все больше открываются иностранные рынки», - говорит она.