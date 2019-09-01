Пенсионеру обманом втюхали безумно дорогой пылесос, но ему в итоге удалось вернуть деньги

Весной пенсионеру позвонили из компании Goldstar Eesti OÜ, чьи продавцы предложили прийти и почистить ковер. Потребитель согласился, и вскоре у его дверей уже стояли двое представителей фирмы, которые вместо того, чтобы чистить ковер, стали активно убеждать человека купить пылесос Eco Pro. Потребитель говорит, что продавцы говорили оживленно и поочередно, и поэтому их было сложно понять.

К примеру, на вопрос, сколько пылесос стоит, он не сразу получил ответ напрямую. Прозвучала сумма в 40 евро и предупреждение, что пылесос не подлежит возврату. Позднее выяснилось, что 40 евро — это ежемесячный платеж, а настоящая стоимость прибора 1280 евро.

Когда потребитель связался в фирмой, там ему сказали, что время возврата уже прошло. Тогда он и обратился в Департамент защиты прав потребителя, прося о помощи: у него пенсия по инвалидности, и он не может себе позволить рассрочку в 40 евро ежемесячно.

Представитель Goldstar Eesti ответил комиссии, что от договора купли-продажи нельзя отказаться, так как предусмотренный для этого срок уже истек.

Коммиссия же постановила: так как фирма не объяснила клиенту условия отказа от договора, то срок вместо 14 дней составляет 12 месяцев.

Более того, прочтя договор специалисты комиссии заметили, что в нем указано будто ежемесячный доход потребителя составляет 1000 евро. Продавцы же объяснили, что они вписали более высокий достаток, чтобы заполнить формальное обязательство об ответственности, связанное с оформлением займа, поскольку доход от пенсии по инвалидности потребителя невысокий.