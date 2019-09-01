Большие перемены: в Эстонии меняется расчет родительского пособия и исчезает плата по уходу за ребенком

Анализ Налогово-таможенного департамент показал, что есть люди, которые, узнав о беременности, для получения большей родительской компенсации начинают показывать более высокие доходы. Поэтому с 1 сентября 2019 года меняется способ расчета родительской компенсации. До сих пор размер родительской компенсации зависел от средней зарплаты, полученной в течение прошлого года. Согласно новому порядку, в расчет не будут приниматься девять календарных месяцев до рождения ребенка, то есть доход, полученный во время беременности, а расчет компенсации будет вестись на основании среднего дохода в течение 12 месяцев, предшествовавших беременности.

Родители могут определить свой период расчета родительского пособия при помощи подготовленного Департаментом социального страхования калькулятора.

Размер родительского пособия (100%) рассчитывается для каждого получателя пособия в соответствии с его доходами, которые были получены в течение расчетного периода для назначения родительского пособия. Если человек не имел доходов в течение расчетного периода родительского пособия, то в 2019 году размер его родительского пособия составит 500 евро. Если человек работал, но зарабатывал меньше минимальной ставки оплаты труда, то его родительское пособие будет составлять 540 евро и максимальная сумма родительского пособия в 2019 году будет обеспечена в объеме 3319,80 евро.

Для родившихся подряд детей или же в ситуации, когда дети рождаются с разницей менее, чем 2,5 года, будет по-прежнему применяться принцип, по которому родителю выплачивается наиболее выгодное для него родительское пособие. Таким образом, если родитель не работал в период между рождением детей и не имел доходов, или же доходы были ниже, нежели доходы, на основании которых было рассчитано родительское пособие за прошлого ребенка, то для расчета родительского пособия на нового ребенка за основу будут взяты те же суммы, которые учитывались в связи с предыдущим ребенком.