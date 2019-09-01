Фото и видео: в Кохтла-Ярве прошло торжественное открытие новой госгимназии

Сегодня, 1 сентября, в 12 часов началось торжественное открытие новой Кохтла-Ярвеской государственной гимназии.
К обучению в школе приступят 323 ученика, а преподавать будут более 40 учителей со всей Эстонии.
«Государственную гимназию Кохтла-Ярве отличает особая цель стать центром для развития жизни всего региона. Мне очень приятно, что в школе будут работать учителя со всей страны, а ученики принимали активное участие уже на этапе создания школы», - сказала министр образования Майлис Репс.
Детям, родным языком которых является русский язык, будет предложена возможность для углубленного изучения эстонского языка. Также предлагаются курсы инженерии, цифровых систем, реальных и естественных наук, постановочного искусства и сферы коммуникаций. Она станет шестнадцатой государственной гимназией в Эстонии.