Вс, 1.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Прямой эфир: в Кохтла-Ярве открывают новую государственную гимназию

Прямой эфир: в Кохтла-Ярве открывают новую государственную гимназию

1

Сегодня, 1 сентября, в 12 часов пройдет торжественное открытие новой Кохтла-Ярвеской государственной гимназии.

К обучению в школе приступят 323 ученика, а преподавать будут более 40 учителей со всей Эстонии.

«Государственную гимназию Кохтла-Ярве отличает особая цель стать центром для развития жизни всего региона. Мне очень приятно, что в школе будут работать учителя со всей страны, а ученики принимали активное участие уже на этапе создания школы», - сказала министр образования Майлис Репс.

Детям, родным языком которых является русский язык, будет предложена возможность для углубленного изучения эстонского языка. Также предлагаются курсы инженерии, цифровых систем, реальных и естественных наук, постановочного искусства и сферы коммуникаций. Она станет шестнадцатой государственной гимназией в Эстонии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ