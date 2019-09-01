Вс, 1.09.2019
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Бизнесмен о второй пенсионной ступени: и ежу понятно, что деньги забирать невыгодно

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Юри Мыйз.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Предприниматель Юри Мыйз считает, что немногие решатся забрать деньги из второй пенсионной ступени, пишет Postimees со ссылкой на Geenius.

«Это и ежу понятно, что деньги забирать невыгодно», - сказал Мыйз.

По его мнению, пенсионная реформа не приведет к реальным изменениям. «Вероятно, будет так, что политики смогут говорить: "Вот! Мы это сделали!", но привести к реальным результатам или изменениям они не смогут».

Читайте подробнее на портале Geenius.

Напомним, что реформа второй пенсионной ступени будет запущена в следующем году. Подача первых заявлений должна завершиться 31 августа 2020 года. Первые выплаты должны стать возможными с начала 2021 года.

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