Чудовищная авария на «Формуле-2»: от машин почти ничего не осталось, погиб молодой гонщик

В субботу, 31 августа, в первой гонке "Формулы-2" на бельгийском автодроме "Спа-Франкоршам" произошло страшное столкновение между Антуаном Юбером, Мануэлем Корреа и Марино Сато. Юбер скончался, пишет Rus.TVNET.
Отмечается, что французский гонщик Юбер попал в аварию на старте гонки.
К сожалению, многократно усиленная и прошедшая специальные крэш-тесты конструкция не спасла спортсмена – через полтора часа после аварии он скончался от полученных травм. Спортсмену было 22 года.
Сессию моментально прекратили. По словам очевидцев, на место пригнали восемь автомобилей скорой помощи и несколько пожарных машин.
Прилетел и медицинский вертолет, который переправил спортсменов в больницу. Французский пилот скончался, а у Корреа - травмы ног, но состояние стабильное.
Меньше всех пострадал Сато – спустя некоторое время он с грустью отметился в социальной сети Twitter:
Sorry for wordless tweet.— MARiNO SATO (@SATO_MARiNO) 31 августа 2019 г.
I wasn’t actually involved in the incident, just my mistake and stalled, so couldn’t restart by myself.
Издание Sports.ru отмечает, что прежде всего пилотам не повезло именно с местом аварии: связку "О Руж" – "Радийон" проезжают на скорости под 300 км/ч, и не все машины обладают нужным количеством прижимной силы для того, чтобы проехать ее без срывов у подножия.
"Вершина "Радийона" – слепой поворот, потому Корреа не мог предвидеть нахождение Юбера и начать торможение, а когда Мануэль выехал в зону безопасности и увидел соперника, то уже не успел сбросить скорость", - так объяснило аварию спортивное издание.
После того, как стало известно о гибели Антуана Юбера, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил в социальной сети Instagram сториз, посвященный французу:
"Покойся с миром, Антуан. Сейчас все мои мысли с тобой и твоей семьей. Если кто-то из вас, зрителей, думает о том, что гонки, которыми мы занимаемся – это безопасно, то он очень сильно ошибается.
Выезжая на трассу, все гонщики рискуют своей жизнью, и людям стоит ценить это по-настоящему. Потому что сейчас этого не происходит. Этого по-настоящему не ценят ни болельщики, ни даже люди, работающие в автоспорте.
Для меня Антуан всегда будет настоящим героем – потому что он рискнул, стремясь к своей мечте. И мне очень жаль, что все так случилось. Давайте не будем его забывать. Покойся с миром, брат".