Чудовищная авария на «Формуле-2»: от машин почти ничего не осталось, погиб молодой гонщик

Отмечается, что французский гонщик Юбер попал в аварию на старте гонки.

К сожалению, многократно усиленная и прошедшая специальные крэш-тесты конструкция не спасла спортсмена – через полтора часа после аварии он скончался от полученных травм. Спортсмену было 22 года.

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сессию моментально прекратили. По словам очевидцев, на место пригнали восемь автомобилей скорой помощи и несколько пожарных машин.

Прилетел и медицинский вертолет, который переправил спортсменов в больницу. Французский пилот скончался, а у Корреа - травмы ног, но состояние стабильное.

Меньше всех пострадал Сато – спустя некоторое время он с грустью отметился в социальной сети Twitter:

Sorry for wordless tweet.

I wasn’t actually involved in the incident, just my mistake and stalled, so couldn’t restart by myself. — MARiNO SATO (@SATO_MARiNO) 31 августа 2019 г.

Издание Sports.ru отмечает, что прежде всего пилотам не повезло именно с местом аварии: связку "О Руж" – "Радийон" проезжают на скорости под 300 км/ч, и не все машины обладают нужным количеством прижимной силы для того, чтобы проехать ее без срывов у подножия.

"Вершина "Радийона" – слепой поворот, потому Корреа не мог предвидеть нахождение Юбера и начать торможение, а когда Мануэль выехал в зону безопасности и увидел соперника, то уже не успел сбросить скорость", - так объяснило аварию спортивное издание.

После того, как стало известно о гибели Антуана Юбера, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил в социальной сети Instagram сториз, посвященный французу:

"Покойся с миром, Антуан. Сейчас все мои мысли с тобой и твоей семьей. Если кто-то из вас, зрителей, думает о том, что гонки, которыми мы занимаемся – это безопасно, то он очень сильно ошибается.

Выезжая на трассу, все гонщики рискуют своей жизнью, и людям стоит ценить это по-настоящему. Потому что сейчас этого не происходит. Этого по-настоящему не ценят ни болельщики, ни даже люди, работающие в автоспорте.