Подающая надежды российская футболистка умерла в 23 года
Футболистка Женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева скончалась на 24-м году жизни, пишет Lenta.ru.
Защитник подмосковного клуба умерла в результате остановки сердца. Клуб начал сбор материальной помощи родным Кобзевой.
В составе «Подольчанки» Кобзева одержала победу в чемпионате Московской области по мини-футболу в сезоне-2018/2019.
Это уже третья новость о смерти российских спортсменок в результате проблем с сердцем за месяц.
20 августа не стало российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой. Многократная призерка соревнований Тамбовской области скончалась из-за проблем с сердцем. Ей было 25 лет.
5 августа стало известно, что скончалась 21-летняя Анастасия Березина, в прошлом выступавшая за команду «Чертаново». Ее смерть наступила в результате остановки сердца.