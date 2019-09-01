Вс, 1.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс

Подающая надежды российская футболистка умерла в 23 года
Третья спортсменка за месяц умирает из-за проблем с сердцем

Полина Кобзева.

ФОТО: ВКонтакте / ЖФК «Подольчанка»

Футболистка Женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева скончалась на 24-м году жизни, пишет Lenta.ru.

Защитник подмосковного клуба умерла в результате остановки сердца. Клуб начал сбор материальной помощи родным Кобзевой.

В составе «Подольчанки» Кобзева одержала победу в чемпионате Московской области по мини-футболу в сезоне-2018/2019.

Это уже третья новость о смерти российских спортсменок в результате проблем с сердцем за месяц.

20 августа не стало российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой. Многократная призерка соревнований Тамбовской области скончалась из-за проблем с сердцем. Ей было 25 лет.

5 августа стало известно, что скончалась 21-летняя Анастасия Березина, в прошлом выступавшая за команду «Чертаново». Ее смерть наступила в результате остановки сердца.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ