Подающая надежды российская футболистка умерла в 23 года

Защитник подмосковного клуба умерла в результате остановки сердца. Клуб начал сбор материальной помощи родным Кобзевой.

В составе «Подольчанки» Кобзева одержала победу в чемпионате Московской области по мини-футболу в сезоне-2018/2019.

Это уже третья новость о смерти российских спортсменок в результате проблем с сердцем за месяц.

20 августа не стало российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой. Многократная призерка соревнований Тамбовской области скончалась из-за проблем с сердцем. Ей было 25 лет.