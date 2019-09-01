Президент США Дональд Трамп. ФОТО: Jim LoScalzo /MediaPunch / RS/MPI/Capital Pictures/ Scanpix Baltics

Новые тарифы представляют собой первую фазу плана президента Дональда Трампа по введению сборов в размере 15% на китайские товары стоимостью в 300 млрд долларов до конца этого года.

Эти меры стали резкой эскалацией в торговом конфликте между двумя крупнейшими экономиками мира.

В ответ Пекин впервые в истории ввел тарифы на поставки сырой нефти из США.

В случае осуществления программы Трампа в полном масштабе почти все китайские товары, ввозимые в США, общей стоимостью в 550 млрд долларов, будут облагаться высокими тарифами.

Больше, чем торговая война

То, что первоначально воспринималось как разногласия по поводу китайской экспортной политики, сейчас всё чаще рассматривается в качестве геополитического конфликта.

Вашингтон ввел тарифы на китайский импорт в объеме 250 млрд долларов с целью заставить Пекин изменить свою политику в отношении прав на интеллектуальную собственность, промышленных субсидий и обязательной передачи американских технологий китайским компаниям.

Пекин постоянно отрицает, что нарушает правила справедливой международной торговли. В качестве ответных мер Китай ввел тарифы на импорт американских товаров на сумму в 110 млрд долларов.

Коммерческие компании всё чаще сталкиваются с серьезными трудностями в неопределенном климате этого затяжного торгового конфликта.

Наблюдатели считают, что в свете последней эскалации перспективы урегулирования выглядят маловероятными.

"На данном этапе трудно предположить, каким образом может быть достигнуто взаимоприемлемое соглашение, - считает экономист Джулиан Эванс-Причард из компании Capital Economics. - С момента срыва переговоров в мае позиции обеих сторон только ужесточились и возникли новые осложнения, например, запрет на китайскую фирму Huawei и протесты в Гонконге".

Администрация Трампа в мае внесла Huawei в черный список, а позднее президент Трамп связал протесты в Гонконге с достижением соглашения с КНР по вопросам торговли.

Что изменится с 1 сентября

США до конца года введут новый 15-процентный тариф на китайские импортные товары общей стоимостью в 300 млрд долларов.

Первая фаза этого плана вступает в силу с 1 сентября, когда тарифами будет обложено китайских товаров на сумму около 150 млрд долларов.

Эти товары относятся к самым разным категориям - от мясных продуктов и сыра до обуви и авторучек.

Новый тариф размером в 15% замещает собой первоначально планировавшийся тариф в 10%. О нем было объявлено на прошлой неделе на фоне растущей напряженности в отношениях между двумя странами.

КНР ввела ответный тариф на импорт американской нефти-сырца в размере 5%, а также другие меры, которые затронут американские экспортные товары на общую суммы в 75 млрд долларов. Эти меры включают новые тарифы в 5% и 10% на 1 717 видов товаров.

Чем новые тарифы отличаются от предыдущих?

Кэти Прескотт, корреспондент Би-би-си

На этот раз тяжесть тарифов ляжет на плечи американского потребителя, в отличие от предыдущих повышений, которые ударили прежде всего по производителям.

Список облагаемых товаров на 122 страницах содержит множество категорий продукции массового спроса.

Многие торговые сети уже объявили, что будут вынуждены повысить розничные цены.

Следующий этап введения тарифов - на предметы одежды и компьютерную технику - наступит в декабре. Президент Трамп утверждает, что эти тарифы помогут американскому бюджету в рождественский период.

К концу года почти все китайские товары, ввозимые в США, общей стоимостью в 550 млрд долларов, будут облагаться высокими тарифами.

А это может увеличить расходную часть бюджета средней американской семьи на 800 долларов в год, считает Кэтрин Расс из Университета штата Калифорния.

Как к этому отнеслась промышленность?

Президент Трамп неоднократно утверждал, что за тарифы расплачивается Китай, но многие американские компании отвергают эти утверждения.

Более 200 обувных компаний, в том числе известные фирмы Nike и Converse, заявили, что новые тарифы приведут к росту цен на 67% на многие изделия, а потребительская стоимость их продукции возрастет на 4 млрд долларов в год.

Они указывают, что вводимые тарифы на обувь будут означать, что значительный рост цен ударит по миллионам американцев, которые придут в магазины за новыми ботинками в рождественский период.

Американская торговая палата в Китае также выразила свою обеспокоенность.

"Мы всегда указывали, что за тарифы расплачиваются потребители, и что они наносят ущерб производителям", - говорится в заявлении палаты.

"Мы призываем обе стороны к сотрудничеству в достижении скорейшей договоренности для разрешения фундаментальных структурных проблем, с которыми сталкиваются иностранные компании в Китае".

Что дальше?

Президент Трамп заявил, что делегации США и КНР поддерживают контакты и вновь встретятся в сентябре, однако официального подтверждения такой встречи пока не было.

15 декабря вступит в силу вторая фаза введения 15-процентных тарифов на остальные китайские товары.

Они включают потребительскую электронику и мобильные телефоны, ранее не облагавшиеся тарифами.

В тот же день Китай намерен ввести тарифы еще на 3 тысячи видов американских товаров.

Кроме того, администрация Трампа планирует с 1 октября поднять ставки существующих сборов с 25 до 30%.

Экономист Джулиан Эванс-Причард из компании Capital Economics считает, что эти ставки могут в будущем возрасти еще больше.

"Тарифные ставки могут подняться до 45%, - говорит он. - Это товары, повышение цен на которые наносит максимальный ущерб китайской экономике, и наименьший - экономике США".

По мнению экспертов, общее состояние отношений США и КНР оказывается под растущей угрозой.

"Полноценная торговая война, учитывая, что Китай пойдет на ответные меры, может привести к сокращению ВВП США почти на 1%, - считает Гэри Хафбауэр, сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне. - Китай может столкнуться с еще более серьезным снижением ВВП - до 5%".