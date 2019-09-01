Семейный врач: проживет ли пенсионер еще 70 лет?

«С начала 19-го века средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 30 лет до 70 – то есть более чем два раза! Насколько же долгой может быть жизнь тех, кто родился в 21 веке?

Большим открытием 19-го века стали гигиена и здоровый образ жизни. Соблюдение чистоты помогло снизить число заболеваний во время эпидемий и дожить детям до взрослого возраста.

В 20-м веке продолжительность жизнь увеличилась еще. Этому способствовали большие открытия, к примеру, антибиотики, вакцины, позволяющий оперировать наркоз. Очень важной частью прогресса стали лекарства, позволяющие держать под контролем хронические заболевания: например, принимающие регулярно лекарства гипертоники или диабетики в большинстве случаев имеют практически тот же уровень качества жизни, что и здоровые люди того же возраста.

Двадцатый век подарил нам успешные операции по пересадке органов и протезирование. Уже почти полвека установка искусственных или биоматериальных суставов, сердечных клапанов или кровеносных сосудов является обычной практикой. Многие органы могут быть заменены благодаря пересадке от мертвых доноров.

Успехи в медицине продолжаются и в 21-м веке. Уже готовы первые органы, напечатанные на 3D-принтере, и когда дело дойдет до практического применения их на людях, это будет колоссальный прогресс: поврежденные органы смогут заменять на новые, созданные из клеток самого человека. Огромный плюс в том, что в таком случае людям не понадобится принимать подавляющиеся иммунную систему препараты, которые получают люди с пересаженными органами сегодня.

Мы можем использовать вирусы, чтобы с их помощью доставлять в нужные клетки необходимые генетические материалы, излечивая болезни, которые до этого момента казались неизлечимыми. Этот метод из-за новизны чрезвычайно дорогой сейчас и требует исследований, это правда. Мы все держим кулаки за малышку Аннабель, чья история о лечении генным лекарством дошла через медиа и до жителей Эстонии.

Мы уже умеем оценивать, как то или иное лекарство действует на людей: к примеру, перед использованием многих лекарств от рака проводятся генные исследования, которые показывают, насколько вероятно позитивное влияние лекарства на данного человека. Это позволяет крайне точно планировать лечение.

Надеемся, что благодаря Генному фонду врачи Эстонии уже через несколько лет смогут подбирать людям лекарства, основываясь на их генетических кодах.

Медицина 21-го века идет семимильными шагами.

Именно благодаря успехам в медицине сегодня здоровый образ жизни стал важнее, чем когда-либо ранее: чем позже врач вмешается в здоровье человека, тем более качественная у него жизнь.