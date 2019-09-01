Насилие. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Мужчины, которые убивают своих подруг или жен, как правило, действуют по одной и той же модели, и хронология событий совпадает, говорят эксперты.

Криминалист, лектор в Университете Глостершира Джейн Монктон Смит изучила истории 372 убийств в Британии, совершенных внутри пары одним из партнеров. По ее словам, существует восемь стадий отношений и поведения потенциального убийцы, которые ведут к преступлению.

Джейн Смит представила модель типичного поведения потенциального убийцы своей партнерши. По словам эксперта, почти все отношения, которые приводят к трагическому финалу - убийству партнера - проходят через эти ключевые восемь стадий.

Главным настораживающим обстоятельством, указывающим на то, что отношения могут привести к трагическому финалу, является стремление одного из партнеров контролировать другого, говорит Джейн Смит.

По словам эксперта, в 80% случаев убийств внутри пары жертвами становятся женщины, и почти всегда убийца - мужчина. В 2017 году в мире 30 тысяч женщин были убиты своими партнерами - настоящими или бывшими мужьями, бойфрендами или партнершами.

Исследователь обратилась к сайту Counting Dead Women, где она изучила истории убийств партнеров как в разнополых, так и в однополых парах.

По словам эксперта, почти во всех изученных случаях можно выделить восемь "обязательных" стадий, предшествовавших совершению убийства:

В предыдущих отношениях партнер-убийца проявлял склонность к контролю и насилию

Отношения развиваются стремительно, и быстро становятся серьезными

Главной составляющих таких отношений становится принудительный контроль со стороны партнера-убийцы

Триггером может стать любое развитие событий, которое грозит лишить партнера-убийцу возможности контролировать ситуацию - например, решение партнера-жертвы расстаться

Контроль со стороны партнера-убийцы усиливается - он переходит к угрозам, которые звучат все чаще и становятся более страшными, и тактике запугивания, угрожает совершить самоубийство

Партнер, который в итоге окажется убийцей, меняет тактику - вместо угроз и запугивания он решает мстить, задумывается об убийстве партнера/партнерши

Планирование - на этом этапе партнер-убийца может купить оружие, ищет возможности остаться наедине с жертвой

Склонный к контролю партнер убивает свою партнершу или партнера. При этом могут пострадать и другие люди, например, дети жертвы

В ходе исследования нашелся только один пример, когда один из этапов был "пропущен" - это первый этап, говорит Джейн Монктон Смит. Но, по ее словам, это объяснимо, так как у героев этой истории не было других отношений до знакомства с друг другом.

"Мы часто объясняем преступление страстью, временным помутнением - но это не соответствует действительности. Если вы посмотрите на эти истории, то увидите в них планирование, решимость, принудительный контроль", - говорит эксперт.

24-летнюю Элис Рагглс после расставания преследовал ее бывший бойфренд - военнослужащий Тримаан Диллон.

Диллон убил свою бывшую подругу в октябре 2016 года в ее квартире в городе Гейтсхед. Полиции было известно о том, что молодой человек преследует свою бывшую девушку и угрожает ей. Незадолго до преступления полиция связывалась с Диллоном и требовала, чтобы он прекратил преследовать Элис. При этом в армии, где служил Диллон, было известно, что и предыдущих своих девушек он преследовал после расставания, угрожал им и оскорблял их. Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.

Отец девушки Клайв Рагглс говорит, что все могло сложиться иначе, если бы полиция была в курсе восьми стадий, которые проходит потенциальный убийца и его жертва.

"[В отношениях] для него была характерна тактика преследования и контроля - то есть были важные настораживающие признаки", - говорит Рагглс.

Сослуживцы и армейские начальники, знавшие о настораживающем поведении Диллона и его преследованиях бывших пассий, не сообщили об этом полиции.

"Об этом полиция не знала, Элис не знала, мы тоже ни о чем не подозревали", - говорит Рагглс.

Когда Диллон начал преследовать Элис и угрожать ей, ни она, ни ее семья не осознали, в какой опасной ситуации оказалась Элис.

"Если бы полиция знала о стадиях, которые описала Джейн Смит, они бы поняли, что навязчивое поведение, бесконечные сообщения, электронные письма с угрозами и тому подобное, говорят о том, что это уже пятая стадия на пути к преступлению", - говорит отец Элис Клайв Рагглс.

"Мы надеемся, что об этих стадиях и этой модели поведения узнает больше людей, и они будут принимать соответствующие меры, а это, в свою очередь, спасет жизни", - говорит отец жертвы.

Джейн Монктон Смит рассказывает об этой модели поведения, типичной для потенциальных убийц, адвокатам, психологам, полиции и инспекторам по надзору за условно осужденными.

Она надеется, что об исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Violence Against Women Journal, узнает больше людей по всему миру.

"Когда эта схема будет у них перед глазами, потенциальная жертва или профессионал могут сказать: "О боже! Я сейчас на третьей стадии" или "Мои отношения уже на пятой стадии", - говорит эксперт.

"Полицейские очень открыты и быстро определяют стадии в случаях, с которыми им приходится работать, потому что это совпадает с их опытом работы и помогает им разобраться с хаосом, царящим в делах, связанных с домашним насилием, принудительным контролем и преследованием", - добавляет криминалист.

Если полиция знает о восьми стадиях, им проще вести мониторинг потенциального убийцы. Тогда как потенциальная жертва, зная о восьми стадиях, сможет разобраться в ситуации и вовремя сообщить о происходящем полиции, уверена эксперт.