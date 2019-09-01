Фото: смотрите, как в школах по всей Эстонии отметили 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, в Эстонии отмечается День знаний и для многих школьников уже прошла торжественная линейка. Смотрите фотоподборку Rus.Postimees!
Сегодня в Виймсискую школу пришли почти 120 первоклассников, их разделили на пять параллельных классов.
В Тарту после ремонта открылась школа Варику.
Прошло открытие новой Кохтла-Ярвеской госгимназии.
Было открыто отремонтированное здание основной школы в Азери.
Тридцать первоклашек начали свой школьный путь в школе Хальяла.
71 ученик отправился в первый класс Валгаской основной школы.
49 первоклассников отправились в Пайдескую школу.
Всего 11 первоклашек пошли в основную школу Роосна-Аллику.
А так прошел первый учебный день в Тюри.
Торжественная линейка прошла у первоклассников и девятиклассников Раквереской основной школы.