Вс, 1.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс

Фото: смотрите, как в школах по всей Эстонии отметили 1 сентября

Первый учебный день в Виймсиской школе.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня, 1 сентября, в Эстонии отмечается День знаний и для многих школьников уже прошла торжественная линейка. Смотрите фотоподборку Rus.Postimees! 

Сегодня в Виймсискую школу пришли почти 120 первоклассников, их разделили на пять параллельных классов.

В Тарту после ремонта открылась школа Варику.

Прошло открытие новой Кохтла-Ярвеской госгимназии.

Было открыто отремонтированное здание основной школы в Азери.

Тридцать первоклашек начали свой школьный путь в школе Хальяла.

71 ученик отправился в первый класс Валгаской основной школы.

49 первоклассников отправились в Пайдескую школу.

Всего 11 первоклашек пошли в основную школу Роосна-Аллику.

А так прошел первый учебный день в Тюри.

Торжественная линейка прошла у первоклассников и девятиклассников Раквереской основной школы.

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