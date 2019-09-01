Вс, 1.09.2019
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Зеленский заявил о подготовке встречи с Путиным

Владимир Зеленский.

ФОТО: STRINGER / Sputnik

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита в нормандском формате, передает Korrespondent.

"Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз - это будет наша в нормандском формате личная встреча, нашей стороной она была запланирована", - сказал Зеленский.

Предположительно, встреча пройдет в сентябре. Украинский президент полагает, что в присутствии западных лидеров возможно будет "договориться и подписаться самое важное".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча нормандской четверки на высшем уровне состоится в сентябре. Он не назвал точную дату, но отметил, что обсудил план саммита с Зеленским и Путиным.

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