Фото: если увидите этого мужчину, сразу звоните в полицию

Сегодня, 1 сентября, с полицией связалась мать 52-летнего Николая, которая сообщила о том, что вчера сын ушел в лес Раудалу, который расположен в волости Рае. Позже мужчина связался с мамой и сказал, что он возвращается, но еще зайдет к другу. Сегодня выяснилось, что к другу он не приходил. На данный момент неизвестно, где Николай находится. С ним не удалось связаться и по телефону.

На данный момент в Ярвекюла идут активные поиски. Мужчину ищут добровольцы и полицейские.

Так как в этом районе обычно много людей, то в случае, если вы увидите мужчину, который изображен на фото, полиция просит незамедлительно связаться с ними по телефону 112.