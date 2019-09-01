График: Bolt стал одной из пяти самых убыточных фирм Эстонии

Чистые продажи транспортной платформы Bolt увеличились в четыре раза в прошлом году до 79,7 млн евро, а стратегические инвестиции в расширение привели к чистому убытку в 61 млн евро. Таким образом стартап-компания заняла пятое место в списке фирм, понесших в Эстонии самые большие убытки, передает Postimees.
Убытки соответствуют как бизнес-плану, так и ожиданиям владельцев. Основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг сказал, что результаты соответствуют ожиданиям.
Отвечая на вопрос о том, надолго ли хватит денег и когда планируются дополнительные инвестиции, Виллиг ответил, что традиционный учет трудно применить к технологическим компаниям, которые вкладывают средства в приобретение клиентов, а не в покупку заводов. «Как и в случае с технологическими компаниями, мы пытаемся собрать деньги на следующие два года, а затем увеличивать капитал каждые два года. В этом смысле все идет по плану», - добавил он.
Самые большие убытки в Эстонии несла компания по хранению и перевалке нефтепродуктов Vopak E.O.S, ее убытки в 2017 году составили 99 миллионов евро. На втором месте - банк SEB, убытки которого в 2009 году составили 88,3 млн евро.