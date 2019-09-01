График: Bolt стал одной из пяти самых убыточных фирм Эстонии

Отвечая на вопрос о том, надолго ли хватит денег и когда планируются дополнительные инвестиции, Виллиг ответил, что традиционный учет трудно применить к технологическим компаниям, которые вкладывают средства в приобретение клиентов, а не в покупку заводов. «Как и в случае с технологическими компаниями, мы пытаемся собрать деньги на следующие два года, а затем увеличивать капитал каждые два года. В этом смысле все идет по плану», - добавил он.