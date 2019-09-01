Государство намерено превратить иммигрантов в волонтеров

Выигравшее конкурс МВД НКО Eesti Külaliikumine Kodukant будет заниматься организацией участия переселившихся в Эстонию иммигрантов в волонтерской работе и деятельности гражданских объединений. Согласно законопроекту, бюджет нового партнера составит 64 650 евро.

Согласно пояснительной записке, вовлечение иностранцев, проживающих в стране на основании вида на жительство, срочного вида на жительство или визы, в общественную деятельность крайне важно. Тем самым они смогут завязать социальные связи и внести вклад в развитие общества.

Хотя деятельность НКО направлена прежде всего на сельские регионы, а иммигранты обычно селятся в крупных городских регионах, НКО обладает опытом и возможностями развития волонтерской деятельности и вовлечения гражданских объединений по всей стране.

НКО с 2014 года является координатором всеэстонской Сети волонтерской деятельности. Конкретная задача НКО — обеспечить доступность сайта Vabatahtlike Värav на эстонском, русском и английском языках и повысить способности гражданских объединений вовлекать переселившихся в Эстонию иностранцев в общественную деятельность.