В новом учебном году школы смогут досматривать личные вещи учеников

Новая редакция Закона об основных школах и гимназиях разрешила школам с 1 сентября 2019 года применять меры в отношении учеников, использующих запрещенные предметы или вещества, в том числе досматривать их личные вещи, передает Rus.ERR.
В случае обоснованных подозрений закон позволяет проверить вещи учащегося учебного заведения, в том числе его одежду и запираемый личный шкафчик.
"Это все предметы, которые запрещены законом об оружии: телескопические дубинки, заточенные с двух сторон ножи. Любые самодельные предметы, которые предназначены для причинения увечий. Вдобавок к этому газовые баллончики, любая пиротехника, наркотические вещества", - пояснил инструктор по безопасности НКО Turvaline Eesti Сергей Яковлев.