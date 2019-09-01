В новом учебном году школы смогут досматривать личные вещи учеников

В случае обоснованных подозрений закон позволяет проверить вещи учащегося учебного заведения, в том числе его одежду и запираемый личный шкафчик.

"Это все предметы, которые запрещены законом об оружии: телескопические дубинки, заточенные с двух сторон ножи. Любые самодельные предметы, которые предназначены для причинения увечий. Вдобавок к этому газовые баллончики, любая пиротехника, наркотические вещества", - пояснил инструктор по безопасности НКО Turvaline Eesti Сергей Яковлев.