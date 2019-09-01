Вс, 1.09.2019
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  • В новом учебном году школы смогут досматривать личные вещи учеников

В новом учебном году школы смогут досматривать личные вещи учеников

Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Новая редакция Закона об основных школах и гимназиях разрешила школам с 1 сентября 2019 года применять меры в отношении учеников, использующих запрещенные предметы или вещества, в том числе досматривать их личные вещи, передает Rus.ERR.

В случае обоснованных подозрений закон позволяет проверить вещи учащегося учебного заведения, в том числе его одежду и запираемый личный шкафчик.

"Это все предметы, которые запрещены законом об оружии: телескопические дубинки, заточенные с двух сторон ножи. Любые самодельные предметы, которые предназначены для причинения увечий. Вдобавок к этому газовые баллончики, любая пиротехника, наркотические вещества", - пояснил инструктор по безопасности НКО Turvaline Eesti Сергей Яковлев.

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