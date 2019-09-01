Фото: в школу с туманным будущим пришел всего один первоклассник

Изначально в первый класс должен был пойти еще один ребенок, но в последний момент он сделал выбор в пользу другой школы.

Директор Ээро Пламус сказал, что сегодня для них необычное 1 сентября: «Сегодня мы начинаем наш 25-й учебный год».

В девятый класс поступили 28 учеников, то есть такое же количество как и в прошлом году. Пламус признался, что шаткое положение школы создает напряженную атмосферу, но школьный коллектив постарается работать в обычном ритме.

Вильяндиское волостное собрание в конце марта решило, что закроет Лейескую основную школу и присоединит ее к находящейся по соседству школе Кальмету. Причиной стала большая стоимость обслуживания школы Лейе по сравнению с другими школами волости — 70 000 евро в год.

Родители встали на защиту школы и обратились в суд, в начале мая школе предоставили правовую защиту и исполнение решения волостного собрания было приостановлено до вступления решения суда в силу. Суд предложил для решения проблемы школы Лейе сторонам найти компромисс, но как волость Вильянди, так и община Лейе остались при своей точки зрения. Судебный процесс продолжается.

«Мы не позволим себя тревожить, судьба школы не зависит от меня и учителей, решения принимаются где-то в другом месте, - сказал Ээро Пламус. - Мы продолжаем работать: будем учить детей. Мы ничего не знаем о будущем. Последняя встреча с родителями была летом, но послание от волостной управы получили еще весной, что можем 1 сентября начинать учебный год. Надеемся, успешно завершим его. Что будет дальше, не знаю. В любом случае сохраняем оптимизм».