Керсти Кальюлайд: для Эстонии Вторая мировая война закончилась всего 25 лет назад

«Сегодня печальный день с точки зрения истории. Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для наших людей, народа и государства более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы», - сказала президент.

«Сегодня мы стоим здесь вместе с многими другими главами государств, что вспомнить этот день и почтить память. Только память гарантирует, что это никогда не повторится», - сказала президент после мемориальной церемонии.