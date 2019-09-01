Вс, 1.09.2019
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Керсти Кальюлайд: для Эстонии Вторая мировая война закончилась всего 25 лет назад

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Mailiis Ollino

В воскресенье президент Керсти Кальюлайд приняла участие вместе с 15 другими государственными лидерами в посвященном годовщине начала Второй мировой войны мемориальном мероприятии в Варшаве, где отметила, что для Эстонии Вторая мировая война закончилась всего 25 лет назад.

«Сегодня печальный день с точки зрения истории. Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для наших людей, народа и государства более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы», - сказала президент.

«Сегодня мы стоим здесь вместе с многими другими главами государств, что вспомнить этот день и почтить память. Только память гарантирует, что это никогда не повторится», - сказала президент после мемориальной церемонии.

Наряду с мемориальной церемонией в Варшаве проходит двусторонняя встреча президентов Эстонии и Грузии.

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