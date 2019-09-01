Прошло 15 лет: осетины вспоминают 334 жертвы теракта в школе в Беслане

Первого сентября 2004 года в этом городе в заложниках оказались больше 1200 человек, которых террористы удерживали более двух суток. 3 сентября в здании произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. Погибли 334 человека, из них 186 – дети, передает Newsru.com.

Утром, в минуту, когда 15 лет назад раздался первый выстрел на ученической линейке, в Беслане прозвучал школьный звонок и началась церемония возложения цветов.

За полтора десятилетия в Беслане установился свой порядок проведения памятного мероприятии. В разрушенном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажжены свечи, во двор в течении трех дней вахты памяти люди приносят игрушки и воду. На мемориальное кладбище Беслана "Город ангелов", где похоронены жертвы атаки, несут цветы.

Вечером состоится пресс-конференция организации "Матери Беслана", пишет "Новая газета". Второго сентября возложение цветов продолжится, прозвучит реквием по погибшим.

Третьего сентября пройдет литургия, на всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания, состоится крестный ход с портретами погибших от школы к "Городу ангелов". На кладбище прозвучат фамилии и имена погибших. Будет проведена заупокойная служба.

В Москве тоже вспоминают погибших. На Асланском подворье в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября пройдет панихида, вслед за которой состоится минута молчания и в небо выпустят 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта.

День Знаний в республике Северная Осетия пройдет уже после завершения Вахты памяти, 4 сентября.

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников.