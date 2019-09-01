Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Польши Анджей Дуда. ФОТО: EPA/Scanpix

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в Польше с заявлением, в котором попросил прощения за тиранию нацизма, воцарившуюся в этой стране 80 лет назад с началом Второй мировой войны.

Он выступил на траурной церемонии в польском городе Велюни, который первым подвергся обстрелам и бомбардировкам 1 сентября 1939 года.

"Я склоняю голову перед поляками, жертвами германской тирании. И прошу у них прощения", - сказал Штайнмайер, говоря по-немецки и по-польски.

Президент Польши Анджей Дуда также выступил на церемонии. Он назвал нападение нацистской Германии на Польшу актом варварства.

"Велюнь должна была продемонстрировать миру, какой будет эта война, что это будет тотальная война, война без правил, война на уничтожение", - заявил польский президент.

Позднее в воскресенье в Варшаве состоится другая церемония в память о начале Второй мировой войны, в которой примут участие канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Майк Пенс.

В результате Второй мировой войны почти 6 миллионов поляков были убиты.

80 лет спустя Польша продолжает требовать от Германии компенсации за причиненные страдания и разрушения.

Недавние заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого с требованием репараций привели к росту напряженности в отношениях с Германией.

Комитет польского сейма продолжает работу по оценке размеров компенсации, однако Германия утверждает, что вопрос об этом не подлежит обсуждению.

Как отмечается годовщина войны

Наряду с траурной церемонией в Велюни памятные мероприятия проходят в Варшаве и в крепости Вестерплатте.

В Вестерплатте, где германские корабли обстреляли польскую морскую базу 1 сентября 1939 года, премьер-министр Моравецкий и вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс присутствовали на поминальной службе, которая началась с рассветом.

Президенты Штайнмайер, Дуда и вице-президент Пенс выступят с речами на церемонии на площади Пилсудского в Варшаве, у могилы Неизвестного солдата.

В церемониях в Польше участвуют делегации 40 стран. Однако среди них нет многих лидеров ведущих стран мира. Президент Дональд Трамп занят подготовкой к урагану "Дориан" и прислал вместо себя вице-президента Майка Пенса. Президент Франции Эммануэль Макрон и новый британский премьер Борис Джонсон также не приехали в Польшу.

Российского президента Владимира Путина на памятные мероприятия не пригласили, в отличие от 10 лет назад, когда он принял участие в церемонии в память 600 тысяч советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши от нацистов.