Испанский футболист установил рекорд века

Встреча третьего тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» стала для 25-летнего форварда 122-й подряд, проведенной за клуб. До этого рекорд принадлежал вратарю Диего Лопесу, который сыграл в составе «Вильярреала» 121 матч подряд.

Матч между «Атлетиком» и «Реалом Сосьедадом» завершился со счетом 2:0. Уильямс отметился голом на 11-й минуте встречи. «Атлетик», имея в активе семь очков, возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.