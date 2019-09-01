Картина дня: День знаний, изменения родительского пособия и открытие новой госгимназии

Фото: смотрите, как в школах по всей Эстонии отметили 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, в Эстонии отмечается День знаний и для многих школьников уже прошла торжественная линейка. Смотрите фотоподборку Rus.Postimees здесь!

Фото и видео: в Кохтла-Ярве прошло торжественное открытие новой госгимназии

Сегодня, 1 сентября, в 12 часов началось торжественное открытие новой Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Читать далее...

В Эстонии меняется расчет родительского пособия и исчезает плата по уходу за ребенком

C 1 сентября 2019 года изменится период расчета родительского пособия: пособие будет рассчитываться на основе 12 календарных месяцев, предшествовавших беременности. Также пропадает плата по уходу за ребенком. Читать далее...

Ушел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего Николая

В случае, если вы увидите мужчину, который изображен на фото, полиция просит незамедлительно связаться с ними по телефону 112. Читать далее...

Новый глава Baltika: начальники в Эстонии считают, что они пупы земли

Новый руководитель Baltika Маэ Лейрер (бывшая Хансен) сказала в радиопередаче Kuku, что эстонскими людьми хорошо руководить, поскольку они испытывают руководителя на прочность. Негативный момент — эстонские руководители слишком концентрируются на своем статусе. Читать далее...

Пенсионеру обманом втюхали безумно дорогой пылесос, но ему в итоге удалось вернуть деньги

В Комиссию по потребительским спорам обратился пенсионер, которому по телефону предложили провести бесплатную чистку ковра. Вместо чистки его убедили купить невероятно дорогой паровой пылесос, введя в заблуждение о его стоимости. Более того, продавец еще и соврал в договоре. Читать далее...

В Кехра под поезд попал велосипедист

Сегодня ранним утром в Кехра произошло ДТП: велосипедист попал под поезд. Читать далее...

А вы успеете затормозить? Полиция обратилась к водителям с важным призывом

В начале учебного года всем участникам дорожного движения следует быть внимательнее и больше считаться друг с другом. Особенное внимание следует обратить на самых юных пешеходов, которые только начинают познавать азы безопасности дорожного движения, призывает полиция. Читать далее...

Грозы и дожди: в Эстонии резко изменится погода