Картина дня: День знаний, изменения родительского пособия и открытие новой госгимназии

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями воскресенья.
Фото: смотрите, как в школах по всей Эстонии отметили 1 сентября
Сегодня, 1 сентября, в Эстонии отмечается День знаний и для многих школьников уже прошла торжественная линейка. Смотрите фотоподборку Rus.Postimees здесь!
Фото и видео: в Кохтла-Ярве прошло торжественное открытие новой госгимназии
Сегодня, 1 сентября, в 12 часов началось торжественное открытие новой Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Читать далее...
В Эстонии меняется расчет родительского пособия и исчезает плата по уходу за ребенком
C 1 сентября 2019 года изменится период расчета родительского пособия: пособие будет рассчитываться на основе 12 календарных месяцев, предшествовавших беременности. Также пропадает плата по уходу за ребенком. Читать далее...
Ушел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего Николая
В случае, если вы увидите мужчину, который изображен на фото, полиция просит незамедлительно связаться с ними по телефону 112. Читать далее...
Новый глава Baltika: начальники в Эстонии считают, что они пупы земли
Новый руководитель Baltika Маэ Лейрер (бывшая Хансен) сказала в радиопередаче Kuku, что эстонскими людьми хорошо руководить, поскольку они испытывают руководителя на прочность. Негативный момент — эстонские руководители слишком концентрируются на своем статусе. Читать далее...
Пенсионеру обманом втюхали безумно дорогой пылесос, но ему в итоге удалось вернуть деньги
В Комиссию по потребительским спорам обратился пенсионер, которому по телефону предложили провести бесплатную чистку ковра. Вместо чистки его убедили купить невероятно дорогой паровой пылесос, введя в заблуждение о его стоимости. Более того, продавец еще и соврал в договоре. Читать далее...
В Кехра под поезд попал велосипедист
Сегодня ранним утром в Кехра произошло ДТП: велосипедист попал под поезд. Читать далее...
А вы успеете затормозить? Полиция обратилась к водителям с важным призывом
В начале учебного года всем участникам дорожного движения следует быть внимательнее и больше считаться друг с другом. Особенное внимание следует обратить на самых юных пешеходов, которые только начинают познавать азы безопасности дорожного движения, призывает полиция. Читать далее...
Грозы и дожди: в Эстонии резко изменится погода
Прибалтийский антициклон отступил на юго-восток и ему на смену с запада устремилась ложбина низкого давления с холодным атмосферным фронтом. Читать далее...