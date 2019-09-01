Загадочное исчезновение молодой женщины: у полиции нет ни одной зацепки

«Мы начали искать ее во вторник вечером, поиски продолжались до утра. Мы продолжили на следующий день и все еще ищем. Ее нет», - сказал Ааре Рюйтель, руководитель группы оперативного поиска Operog.

По словам Рюйтеля, в зоне исчезновения и за ее пределами размещены более 60 поисковых объявлений, но до сих пор не было ни одного звонка от тех, кто видел Юлле после выхода из автобуса.

«Если я не получил ни одного звонка, это значит, что, по всей вероятности, женщина не пошла дальше. Обычно я получаю звонки и даже относительно много. Так какие варианты остались? Возможно, она села в машину или все еще находится в этом районе, и мы еще не нашли ни ее саму, ни ее вещей. Пять дней и ни одной находки», - сказал Рюйтель.

Рюйтель подтвердил, что поиски будут продолжатся до тех пор, пока Юлле не найдут.

«Насколько нам известно, в ее поведении не было ничего, что указывало бы на то, что она хочет уйти из жизни или исчезнуть, она была мотивирована жить. В этом случае что-то должно было случиться. Вмешались ли какие-то внешние силы или здоровье», - сказал Рюйтель.

Рост Юлле около 165 сантиметров, она среднего телосложения. У нее каштановые волосы до плеч, обычно собранные в косу. На ней были темные брюки, сине-белая рубашка в полоску, синяя повязка на голове и маленький рюкзак.

Занимающиеся поисками просят всех, кто видел Юлле 27 августа после полудня или знает о ее нынешнем местонахождении, сообщить об этом по номеру 661 6776.

«Может быть, кто-то видел, как она идет куда-то после выхода из автобуса, - это указало бы нам направление. Прямо сейчас у нас нет направления. Мы ищем ее везде, точно так же как Олеви, который исчез в прошлом году в волости Мульги. В то время поиски продолжались в течение шести дней, и мы наконец нашли Олева», - сказал Ааре Рюйтель. (79-летний Олев отправился в прошлом году в лес недалеко от дома и пропал. Его тело нашли в лесу. - прим. ред.)

В случае, если кто-то ехал на машине в районе, где исчезла Юлле, и у него есть запись с бортовой камеры с того дня, занимающиеся поисками просят сохранить ее и передать им.