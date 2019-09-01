В США утонул шестилетний мальчик из России

По данным прокуратуры округа, инцидент произошел на пляже Гуд-Харбор в городе Глостер в субботу. Дедушка смог вытащить ребенка из воды. Мальчик был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали смерть, передает Lenta.ru .

Как сообщили местные власти, мальчик был родом из Москвы. Имя погибшего не разглашается.

Ранее сообщалось о смерти 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, которую затянуло в трубу на дне бассейна в Турции. Позднее стало известно об еще одном похожем инциденте в бассейне в турецком отеле — на этот раз пострадавшей оказалась 19-летняя москвичка. В настоящее время она находится в коме.