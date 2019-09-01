Бронепоезд Wabadus прибыл в Таллинн

"Лучше всего прийти сюда всей семьей или дедушке с внуками или родителями с детьми. Также у нас есть такая программа для школ, школы могут связаться с районом Пыхья-Таллинн или с военным музеем и зарегистрироваться, чтобы спокойно, без толкучки провести здесь урок истории. Здесь много хороших гидов они могут рассказать и по Первой мировой войне и о таких бронепоездах тоже", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.