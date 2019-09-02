С нового года в Эстонии может вырасти минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Эстонии может вырасти с 1 января 2020 года с нынешних 540 до 578 евро в месяц, пишет Rus.ERR.
Соответствующей договоренности достигли Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов, сообщили в понедельник, 2 сентября, две организации в совместном пресс-релизе.
Минимальная почасовая ставка, по условиям соглашения, которое стороны намерены подписать в конце сентября, составит в 2020 году 3,44 евро.
По оценке профсоюзов, минимальная заработная плата в Эстонии - самая высокая в Восточной Европе, но и цены в Эстонии также одни из самых высоких.
Постановление о росте минимальной зарплаты еще предстоит утвердить правительству Эстонии.