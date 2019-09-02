Джокович и Контавейт из-за травм снялись с US Open

Первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович снялся с турнира. Серб не доиграл четвертый круг против чемпиона-2016 Стэна Вавринки (4:6, 5:7, 1:2).

По ходу турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом. В матче с Вавринкой он тоже вызывал из-за него физиотерапевта.