Пн, 2.09.2019
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Джокович и Контавейт снялись из-за травм с US Open

Anett Kontaveit

ФОТО: AFP7 / ZUMAPRESS.com

Новак Джокович и Анетт Контавейт из-за проблем со здоровьем больше не примут участия на нынешнем US Open.

Первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович снялся с турнира. Серб не доиграл четвертый круг против чемпиона-2016 Стэна Вавринки (4:6, 5:7, 1:2).

По ходу турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом. В матче с Вавринкой он тоже вызывал из-за него физиотерапевта.

Анетт Контавейт в субботу вечером объявила о том, что из-за врусной инфекции также покидает Открытый чемпионат США.

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