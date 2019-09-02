Джокович и Контавейт снялись из-за травм с US Open

Новак Джокович и Анетт Контавейт из-за проблем со здоровьем больше не примут участия на нынешнем US Open.
Первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович снялся с турнира. Серб не доиграл четвертый круг против чемпиона-2016 Стэна Вавринки (4:6, 5:7, 1:2).
По ходу турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом. В матче с Вавринкой он тоже вызывал из-за него физиотерапевта.
Анетт Контавейт в субботу вечером объявила о том, что из-за врусной инфекции также покидает Открытый чемпионат США.