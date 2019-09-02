Пн, 2.09.2019
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  • Фото: полицейские обнаружили пропавшего в магазине ребенка на полке с игрушками

Фото: полицейские обнаружили пропавшего в магазине ребенка на полке с игрушками

Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поведал в Twitter о случае, когда пропавшего В магазине ребенка обнаружили в неожиданном месте.

«На поиски пропавшего в магазине ребенка были брошены все свободные патрули. После полуторачасовых поисков малыша обнаружили сладко спящим на полке с игрушками», - сообщил Тамбре.

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