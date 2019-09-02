Фото: полицейские обнаружили пропавшего в магазине ребенка на полке с игрушками

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поведал в Twitter о случае, когда пропавшего В магазине ребенка обнаружили в неожиданном месте.
Kaupluses ootamatult kadunud lapse otsingule saatsime kõik piirkonna vabad patrullid. Peale pooletunnist otsimist leiti laps mänguasjade osakonnas ilusat und nautimas. 😂😂😂 #opjuht pic.twitter.com/RM57KX8bjX— Urmet Tambre (@UrmetTambre) 1 сентября 2019 г.
«На поиски пропавшего в магазине ребенка были брошены все свободные патрули. После полуторачасовых поисков малыша обнаружили сладко спящим на полке с игрушками», - сообщил Тамбре.