Выбежавший на дорогу лось спровоцировал тяжелое ДТП

В воскресенье, 1 сентября, около 21.07 в Ляэнеском уезде по вине выбежавшего на шоссе лося произошло тяжелое ДТП, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в волости Ляэне-Нигула на 38-м километре шоссе Ээсмяэ — Хапсалу — Рохукюла. Перед автомобилем BMW 530XD, которым управлял 50-летний мужчина, на дорогу выбежал лось, который погиб в результате столкновения.
Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Находившуюся в машине пассажирку — 43-летнюю женщину — доставили для проверки здоровья в Ляэнескую больницу.