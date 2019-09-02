В чемпионате России по футболу установилось троевластие

Центральный матч тура состоялся в Москве, где "Зенит" гостил у "Спартака". Оба клуба желали победить и закрепиться в тройке лидеров, но у "Зенита" нашлось тайное оружие: незабивавший два года Юрий Жирков дальним ударом на 41-й минуте открыл счет и принес победу петербуржцам. "Краснодар" справился с "Уралом", 4:2, а "Ростов" Валерия Карпина обыграл 2:1 в гостях "Локомотив". Именно "Краснодар", "Зенит" и "Ростов" возглавляют таблицу чемпионата России после восьми туров. На очко от лидеров отстает ЦСКА, обыгравший 2:1 тульский "Арсенал".