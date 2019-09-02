Пн, 2.09.2019
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Отверженный Бэйл спас "Реал"

Гарет Бэйл

ФОТО: Juan Medina / Reuters

Неожиданно получивший место в составе "Реала" Гарет Бэйл, проконфликтовавший с наставником мадридцев Зинедином Зиданом всю предсезонку, спас клуб от поражения в очередном туре чемпионата Испании.

«Реал» на выезде поделил очки с «Вильярреалом» (2:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Мадридцы дважды проигрывали по ходу встречи, однако свели матч к ничьей благодаря двум голам Гарета Бэйла. Сам Бэйл был удален в добавленное время за два предупреждения, видимо не желая вновь выходить на поле. После трех туров в активе «Реала» пять очков и пятое место в таблице. Потеряла очки и "Барселона", сыгравшая на выезде 2:2 с "Осасуной". Каталонцы набрали четыре очка и занимают восьмое место.

Лидирует в Ла Лиге мадридский "Атлетико", переигравший 3:2 "Эйбар", баскский "Атлетик" и "Севилья". "Валенсия" Дениса Черышева на 10-м месте, набрав четыре очка в трех матчах.

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