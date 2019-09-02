Отверженный Бэйл спас "Реал"

Мадридцы дважды проигрывали по ходу встречи, однако свели матч к ничьей благодаря двум голам Гарета Бэйла. Сам Бэйл был удален в добавленное время за два предупреждения, видимо не желая вновь выходить на поле. После трех туров в активе «Реала» пять очков и пятое место в таблице. Потеряла очки и "Барселона", сыгравшая на выезде 2:2 с "Осасуной". Каталонцы набрали четыре очка и занимают восьмое место.