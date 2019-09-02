«Гив ми либерти» - «О, дайте, дайте мне свободу»: американская ария князя Игоря

Профессионалов только два – и оба из России: Даша Екамасова (сестра Вика Саша) и Максим Стоянов (обаятельный аферист Дима, жулик и пройдоха, но душа у него хорошая и – чисто русская черта – жаждет праздника). Все остальные – непрофессионалы. Вика (Крист Галуст) киногруппа нашла в магазине за месяц до начала съемок. Одну из трех главных ролей, Трэйси Холмс, играет Лорен Спенсер, девушка действительно с инвалидностью; остальных людей с особыми потребностями тоже играют люди с особыми потребностями, а компанию, собравшуюся на похороны Лили – настоящие русские иммигранты, очень колоритные, особенно – тётка, взявшая на себя обязанности главы сообщества. Такая типичная активистка, бестолковая и категоричная, которую проще убить, чем добиться, чтобы она отказалась от своих требований. А так как убийцы в жизни встречаются все же очень редко, то такая своё всегда получит.

Замечательную непрофессиональную актрису, афроамериканку весом этак в 250 американских фунтов (1 американский фунт – 453 грамма), нашли на роль консьержки.

Роль малюсенькая, но красноречивая. Соратники покойницы хотя справить поминки по ней в ее квартире в социальном доме. Просят ключ от квартиры. «Обратитесь в понедельник к управляющему. Чем я могу вам помочь?» - повторяет она без пауз с интонацией робота, экспонируемого на смотре детского технического творчества. Неотразимый Дима пытается ее убедить, ищет слабое место в этой броне и, разумеется, находит. Но сколько юмора и сколько жизненной правды в коротком эпизоде!

С непрофессионалами, разумеется, работать сложно. Неизвестно, смогут ли они в следующем дубле сыграть лучше или хотя бы не хуже, чем в предыдущем, который чем-то не устроил режиссера. Они могут устать и сделать ручкой: продолжайте, мол, без меня, а я поехал домой. Но у них есть одно очень важное преимущество: они естественны, приходят на съемочную площадку такими, как есть, свободными от штампов. Судя по фильму, Михановский умеет не только извлечь из них то, что необходимо в каждом эпизоде, но и добиться того, ради чего, собственно говоря, затеяна вся эта история: чтобы разрозненные, нервозные, обидчивые и вздорные люди превратились в сообщество, связанное какой-то (возможно, самим его членам неясной) общей целью, и чтобы они вдруг ощутили надобность друг в друге.

Свобода для себя и для других

«Мы живем в свободной стране» - это и мантра, которую американцы постоянно повторяют, и правда. Но иногда нужно поступиться частичкой своей собственной свободы ради общей цели. Иначе общество рассыпется – оно уже сегодня слишком близко подошло к той грани, за которой распад станет необратимым. Персонажи фильма Михановского осознают это – хотя вряд ли могли бы выразить словами. Собственно говоря, только для Вика настоящая свобода заключается в служении другим. Но… нет ли в этом убежденном и героическом служении («Делай, что должно, и будь, что будет») саморастраты?