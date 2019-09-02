Эксперты: оценка благосостояния и прав ребенка в Эстонии оставляет желать лучшего

Выступившие на семинаре «Индикаторы благосостояния детей: текущее положение и возможности для описания ситуации» ученые и эксперты подчеркнули, что, имея целостный обзор положения детей в обществе и их возможностей, можно предотвратить проблемы и поддержать разностороннее развитие детей. Если этому вопросу не уделять внимания, общество понесет огромные потери.

Советник Канцелярии канцлера юстиции Андра Рейномяги отметила, что дети составляют почти 1/5 часть от общества. На детство человека также приходится примерно 1/5 всей жизни. «Важно знать, как живут дети в Эстонии. К сожалению, вынуждены признать, что оценка благосостояния и прав ребенка в Эстонии оставляет желать лучшего: соответствующие критерии раздроблены, а представленное в регулярной статистике деление на возрастные группы не всегда дает целостный обзор группы 0–17 лет. Помехами также являются нехватка данных и способы ведения баз данных», – сказала Рейномяги.

Преподаватель Еврейского университета и основатель сети ISCI профессор Ашер Бен-Арье в своем докладе об индикаторах уровня благосостояния детей подчеркнул: «Детей необходимо слушать!»

Доцент социальной политики Тартуского университета Дагмар Кутсар сказала, что исследование уровня благосостояние детей – это новое направление в социальных науках. Но уже проведенные в Эстонии и за рубежом исследования помогли нам гораздо лучше понять детей. «Крайне важно, чтобы люди, работающие с детьми, и те, кто формирует политику, получали информацию о реальном положении детей в Эстонии и из результатов международных исследований. Это позволяет выявить проблемы на ранних этапах, отреагировать на них и принять информированные решения», – отметила Кутсар.

На основе опубликованных данных в качестве критики можно отметить недостаток данных о детях в мейнстримной статистике. Так, в регулярной статистике публикуются данные о количестве семей с детьми и их доле в обществе, но нет данных о количестве детей и их доле в семьях разного типа. Иными словами, нет статистики, нацеленной на детей.

Эксперт Центра мониторинга развития Мари Релл в своем докладе представила информацию об измерении уровня благосостояния в целом в проекте по исследованию человеческих ресурсов. «До сих пор при формировании политики основное внимание уделялось экономическому успеху. Целью при этом ставился экономический рост. Новый подход, которому мы следуем в нашем проекте исследования человеческих ресурсов и который уже применяют многие другие государства, не берет за основу ВВП. Подход ориентирован на более широкое понимание благосостояния населения и социального развития государства», – сказала Релл.

Канцлер юстиции в отчете о состоянии прав детей, представленном Комитету ООН по правам детей, вывела следующие рекомендации государству: