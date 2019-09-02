"Тоттенхэм" драматично упустил победу в дерби с "Арсеналом"

В лондонском дерби "Тоттенхэм" на "Эмирейтс" не смог удержать победу над "Арсеналом": на голы Кейна и Эриксена, которые к 40-й минуте встречи вывели "Шпор" вперед 2:0, "Арсенал" ответил сначала голом Александра Ляказетта на 45-й минуте, а на 71-й минуте Пьер Эрик Обамеянг сравнял счет. Тур выдался богатым на ничейные результаты топ-клубов: "Челси" не справился с "Шеффилдом", сыграв вничью 2:2, "Манчестер Юнайтед" поделил очки с "Саутгемптоном" 1:1, "Ньюкасл" сыграл также 1:1 с "Уотфордом". Первые две команды текущего сезона, "Ливерпуль" и "МанСити" в четвертом туре не оступились: "Ливерпуль" обыграл 3:0 в гостах "Бернли", а "Манчестер Сити" 4:0 "Брайтон".