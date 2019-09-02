Сегодня на площади Вабадузе состоится Праздник азбуки

«Рад поздравить всех ребят, которые впервые сядут за парты второго сентября, а также их семьи и учителей. Этот день навсегда запомнится детям, мы же со своей стороны хотим сделать эти воспоминания еще более радостными, - сказал Белобровцев. – Праздник азбуки проводится уже много лет, здорово, что он собирает сотни семей со всего города. Мы стараемся предложить интересную программу из года в год. Хорошего всем учебного года!».