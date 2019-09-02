Иран грозит Европе сокращением выполнения обязательств по ядерной сделке

По данным агентства AP, Зариф сослался на возможность предоставления Ирану европейского кредита, как стране, пострадавшей от санкций.

"Иран продолжит переговоры с европейцами, и были предложения относительно третьего этапа сокращения обязательств Ирана по СВПД. Мы находимся в финальной стадии принятия решения. Если европейцы не предпримут меры к четвергу, то, согласно принятому 8 мая решению, мы направим им письмо, в котором уведомим о реализации третьего этапа", - цитирует Зарифа агентство "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки уже подготовлены. Пока Зариф не назвал конкретных мер, на которые пойдет Тегеран.

Санкции в отношении Исламской Республики

В июле Иран начал обогащение урана выше отметки, которая была согласована в рамках СВПД, и объяснил это потребностями своей энергетики. В ответ Соединенные Штаты пригрозили Ирану новыми санкциями.

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.