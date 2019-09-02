Пн, 2.09.2019
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Eesti Raudtee ликвидирует заброшенные железные дороги в Таллинне и Тарту

Железная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Priit Simson

Государственная железнодорожная компания Eesti Raudtee демонтирует не используемые железнодорожные пути в районе Балтийского вокзала в Таллинне, а также у речного порта в Тарту, и вернет землю под путями в распоряжение городских администраций.

Работы по демонтажу путей планируется завершить к концу октября, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Eesti Raudtee.

В Таллинне будет ликвидированы железная дорога протяженностью около километра на улице Рейсияте между Балтийским и Коплиским вокзалами, а также первый железнодорожный переезд в Теллискиви.

«В связи с демонтажем путей у здания Балтийского вокзала будут заасфальтированы нынешние железнодорожные переезды, которые ведут к рынку», - прокомментировал глава службы надзора за путями Eesti Raudtee Рейн Льякин, добавив, что также в этом году будут отремонтированы железнодорожные переезды на улицах Копли, Тёэстузе и Теллискиви.

В Тарту будет демонтирована ведущая к речному порту дорога протяженностью 3,3 км, которая соединяет порт с рекой Эмайыги и делит город на две части.

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