Eesti Raudtee ликвидирует заброшенные железные дороги в Таллинне и Тарту

Работы по демонтажу путей планируется завершить к концу октября, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Eesti Raudtee.

В Таллинне будет ликвидированы железная дорога протяженностью около километра на улице Рейсияте между Балтийским и Коплиским вокзалами, а также первый железнодорожный переезд в Теллискиви.

«В связи с демонтажем путей у здания Балтийского вокзала будут заасфальтированы нынешние железнодорожные переезды, которые ведут к рынку», - прокомментировал глава службы надзора за путями Eesti Raudtee Рейн Льякин, добавив, что также в этом году будут отремонтированы железнодорожные переезды на улицах Копли, Тёэстузе и Теллискиви.